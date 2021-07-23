Синоптик пообещал комфортную погоду в Москве на выходных

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В ближайшие выходные, 24–25 июля, в Московском регионе будет комфортная погода с температурой воздуха до плюс 23 градусов тепла. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— На выходных нас ждет хорошая, комфортная погода. Температурный фон — около нормы, но его особенностью будет большой суточный ход: днем воздух прогреется до 21–23 градусов, а ночные температуры будут опускаться до 10–12 градусов, — рассказал синоптик.

Он также отметил, что разность дневных и ночных температур объясняется северным ветром и отсутствием «облачного покрывала». Эти два фактора создают условия для понижения температуры в ночное время.

По словам специалиста, в низинных участках Подмосковья температура воздуха опустится до плюс трех градусов, передает Интерфакс.

Недавно синоптик Елена Тимакина объяснила, какому прогнозу погоды в Москве можно верить. По ее словам, самый точный и подробный прогноз погоды в столице составляется на ближайшие сутки — в этом случае вероятность развития погодных явлений по метеорологическому сценарию составляет почти 100 процентов.