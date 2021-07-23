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Столичные ЗАГСы отменили предварительную запись

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные ЗАГСы отменили предварительную запись
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В отделах ЗАГС Москвы отменена предварительная запись, ранее введенная из-за распространения коронавирусной инфекции. Все ЗАГСы работают в обычном режиме. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Эпидемиологическая ситуация позволяет нам отменить предварительную запись. Теперь отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания возвращаются к обычному режиму работы. Отмечу также, что вакцинацию от COVID-19 прошли почти 80 процентов сотрудников ЗАГС, — рассказала она.

Предварительная запись была введена 15 июня. Заммэра отметила, что москвичи с пониманием отнеслись к ситуации — около 4,5 тысячи заявлений о заключении брака поданы онлайн. Также с этого момента ЗАГС оказал более 58 тысяч разных услуг.

Все мероприятия по предварительной записи проводились в назначенные даты и время. Жителей города по всем вопросам консультировали по телефону.

Больше всего заявлений было подано в недавно открывшийся после капитального ремонта Дворец бракосочетаний № 4. Около 750 пар сыграли в нем свадьбу за это время.

Все сотрудники соблюдают меры безопасности от коронавирусной инфекции, вход в помещения осуществляется в масках, необходимо соблюдение социальной дистанции, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно стало известно, что почти 34 тысячи московских пар заключили брак с начала года. Более 60 процентов из них поженились в торжественной обстановке.

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