Диетолог Кейт Миддлтон раскрыла секрет ее прекрасного образа

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Герцогиня Сассекская Кейт Миддлтон всегда поражает своим внешним видом публику. Она подтянута, весела и выглядит безупречно, несмотря на рождение троих детей. Диетолог Дженнифер Хэнуэй рассказала, как супруге принца Уильяма это удается.

По словам диетолога, все дело в здоровом образе жизни, а точнее в психическом здоровье и питании Миддлтон.

— Все, что мы едим, становится клетками нашего тела. То же самое и с кожей, — говорит она в материале Hello!

В мае стало известно, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон взяла на себя роль умершего принца Филиппа, который помогал членам британской королевской династии в семейных делах. По словам ведущей посвященной Виндзорам колонки в журнале Vanity Fair Кэти Николь, супруги Кейт Миддлтон и принц Уильям могут оказаться более популярной парой, нежели наследник британского престола принц Чарльз и его жена Камилла.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились в Лондоне 29 апреля 2011 года. Познакомились они в 2001 году в Сент-Эндрюсском университете, а об обручении заявили 16 ноября 2010 года. В 2021 году они праздновали десятилетие совместной жизни.