Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог Кейт Миддлтон раскрыла секрет ее прекрасного образа

Михаил Алимов

Развлечения
Диетолог Кейт Миддлтон раскрыла секрет ее прекрасного образа
Фото: twitter/KensingtonRoyal

Герцогиня Сассекская Кейт Миддлтон всегда поражает своим внешним видом публику. Она подтянута, весела и выглядит безупречно, несмотря на рождение троих детей. Диетолог Дженнифер Хэнуэй рассказала, как супруге принца Уильяма это удается.

По словам диетолога, все дело в здоровом образе жизни, а точнее в психическом здоровье и питании Миддлтон.

— Все, что мы едим, становится клетками нашего тела. То же самое и с кожей, — говорит она в материале Hello!

В мае стало известно, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон взяла на себя роль умершего принца Филиппа, который помогал членам британской королевской династии в семейных делах. По словам ведущей посвященной Виндзорам колонки в журнале Vanity Fair Кэти Николь, супруги Кейт Миддлтон и принц Уильям могут оказаться более популярной парой, нежели наследник британского престола принц Чарльз и его жена Камилла.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились в Лондоне 29 апреля 2011 года. Познакомились они в 2001 году в Сент-Эндрюсском университете, а об обручении заявили 16 ноября 2010 года. В 2021 году они праздновали десятилетие совместной жизни.

Читайте также:
Кейт Миддлтондиетологздоровый образ жизни
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Все мнения
О проекте