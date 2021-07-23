Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы причины ввода штрафов за нарушение правил выгула собак в Подмосковье

Елена Фролова

Общество
Названы причины ввода штрафов за нарушение правил выгула собак в Подмосковье
Фото: Pexels

Прокуратура Московской области стала автором инициативы по внесению в региональный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) правил выгула собак. Корректировки были разработаны в связи с большим числом жалоб горожан на агрессивное поведение животных. Об этом сообщил глава регионального надзорного ведомства Сергей Забатурин.

Он пояснил, что за последние несколько лет в правоохранительные органы поступило около двух тысяч подобных обращений.

— При выяснении причин мы пришли к выводу, что у нас слишком незначительные административные наказания для нарушителей, — подчеркнул Сергей Забатурин.

Кроме того, не были проработаны нормы выгула домашних животных. В результате прокуратура предложила коллегам из Мособлдумы отрегулировать данный вопрос. По его словам, необходимо было упорядочить и отношения с заводчиками собак, то есть нужно было устроить так, чтобы человек знал, как и где он может гулять со своим питомцем. Например, что детская площадка — это не место для прогулки с животными, особенно если речь идет о бойцовских породах собак, отмечает телеканал 360.

Штрафы за нарушение правил выгула собак начали действовать на территории Подмосковья с 25 июня. Наказания предусмотрены для тех, кто не надевает на своих питомцев намордник и поводов, не убирают за ними отходы их жизнедеятельности, а также оставляют их без присмотра. Уточняется, что штраф предусмотрен только за повторное нарушение, в первый раз будет выдаваться предупреждение.

Читайте также:
собакиПрокуратураживотные
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Все мнения
О проекте