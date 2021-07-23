Названы причины ввода штрафов за нарушение правил выгула собак в Подмосковье

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Прокуратура Московской области стала автором инициативы по внесению в региональный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) правил выгула собак. Корректировки были разработаны в связи с большим числом жалоб горожан на агрессивное поведение животных. Об этом сообщил глава регионального надзорного ведомства Сергей Забатурин.

Он пояснил, что за последние несколько лет в правоохранительные органы поступило около двух тысяч подобных обращений.

— При выяснении причин мы пришли к выводу, что у нас слишком незначительные административные наказания для нарушителей, — подчеркнул Сергей Забатурин.

Кроме того, не были проработаны нормы выгула домашних животных. В результате прокуратура предложила коллегам из Мособлдумы отрегулировать данный вопрос. По его словам, необходимо было упорядочить и отношения с заводчиками собак, то есть нужно было устроить так, чтобы человек знал, как и где он может гулять со своим питомцем. Например, что детская площадка — это не место для прогулки с животными, особенно если речь идет о бойцовских породах собак, отмечает телеканал 360.

Штрафы за нарушение правил выгула собак начали действовать на территории Подмосковья с 25 июня. Наказания предусмотрены для тех, кто не надевает на своих питомцев намордник и поводов, не убирают за ними отходы их жизнедеятельности, а также оставляют их без присмотра. Уточняется, что штраф предусмотрен только за повторное нарушение, в первый раз будет выдаваться предупреждение.