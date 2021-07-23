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Проект «Спортивные выходные» возобновляет офлайн-работу в Москве

Михаил Алимов

Город
Проект «Спортивные выходные» возобновляет офлайн-работу в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Спортивные выходные» вновь будут проводить в московских парках с 31 июля. Такое решение принято из-за улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Об этом в пятницу, 23 июля, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы рады сообщить, что благодаря улучшению эпидобстановки полюбившийся жителям столицы проект «Спортивные выходные» возвращается в офлайн-формат с 31 июля. Москвичи вновь смогут посещать мастер-классы и тренировки по субботам и воскресеньям в 15 городских парках, — сообщила она.

Для посещения очных занятий будет необходимо предъявить QR-код. Также есть и онлайн-мероприятия. Записаться на занятия можно в центре госуслуг или на сайте, передает Интерфакс.

«Спортивные выходные» — это бесплатные тренировки для всех, которые проходят в 15 столичных парках каждый уик-энд. Сотни тысяч москвичей участвуют в этом проекте.

Одно из таких занятий в июне посетил корреспондент «Вечерней Москвы» и на собственном примере выяснил, как реализуется данный проект. Он убедился, что танцы на свежем воздухе являются отличной физической зарядкой.

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