Проект «Спортивные выходные» возобновляет офлайн-работу в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Спортивные выходные» вновь будут проводить в московских парках с 31 июля. Такое решение принято из-за улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Об этом в пятницу, 23 июля, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы рады сообщить, что благодаря улучшению эпидобстановки полюбившийся жителям столицы проект «Спортивные выходные» возвращается в офлайн-формат с 31 июля. Москвичи вновь смогут посещать мастер-классы и тренировки по субботам и воскресеньям в 15 городских парках, — сообщила она.

Для посещения очных занятий будет необходимо предъявить QR-код. Также есть и онлайн-мероприятия. Записаться на занятия можно в центре госуслуг или на сайте, передает Интерфакс.

«Спортивные выходные» — это бесплатные тренировки для всех, которые проходят в 15 столичных парках каждый уик-энд. Сотни тысяч москвичей участвуют в этом проекте.

Одно из таких занятий в июне посетил корреспондент «Вечерней Москвы» и на собственном примере выяснил, как реализуется данный проект. Он убедился, что танцы на свежем воздухе являются отличной физической зарядкой.