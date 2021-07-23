Столичные медики вылечили от коронавируса более семи тысяч человек за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Москве за сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 7010 человек. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Фото: Оперштаб

Новых случаев заболевания в столице обнаружено 3425. Госпитализированы 1136 пациентов. Скончались 107 человек. К аппарату ИВЛ подключены 585 пациентов.

Общее количество человек, вылечившихся от COVID-19 за время пандемии, составляет 1 319 555.

Вакцинация является одним из немногих способов победы над пандемией. Во всех прививочных центрах Москвы можно повторно сделать прививку от коронавируса — ревакцинация в них началась с 22 июля. Повторно привиться могут те люди, которые переболели коронавирусом или сделали прививку не раньше, чем полгода назад.