Андрей Бочкарев: Три ведущих клиники из разных стран откроют представительства в ММК

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Инновационный центр Сколково, Московская обл Карта всех событий

Представительства трех ведущих зарубежных клиник откроются на территории Международного медицинского кластера (ММК) «Сколково». Будут работать медучреждения из Франции, Испании и Израиля. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сейчас на территории медкластера строятся четыре объекта: многофункциональный медицинский центр (молл), биотехнологическая лаборатория, апарт-отель и «исцеляющие сады». В молле, который появится в кластере в 2022 году, заработают клиники из Франции и Испании с ортопедическим и онкологическим профилем, — рассказал он.

Заммэра отметил, что еще два объекта реализуются в данный момент —проектируется адаптивный госпиталь Страсбургского университета с универсальными палатами и готовится к вводу терапевтический корпус под управлением израильской клиники «Хадасса».

Каждый объект ММК одобряется иностранным архитектурным бюро по рекомендации заграничного участника. Будет создана инфраструктура, которая позволит оперативно передать новейшие технологии в российское здравоохранение.

Медицинский молл, по словам Бочкарева, будет построен по адаптивной технологии. Его можно использовать в различных случаях — он не заточен под конкретную задачу.

Здания будут соответствовать современным стандартам экоустойчивого проектирования.

— Для оценки соответствия международным стандартам экоустойчивого проектирования и строительства французского участника ММК, университетского госпиталя Страсбурга, используется стандарт LEED – Leadership in Energy and Environmental Design. Эта система регулирует практически каждую составляющую работы здания, от вентиляции до водоснабжения, и оценивает, насколько эффективно происходит использование ресурсов, — отметил генеральный директор Фонда Международного медицинского кластера Ильдар Хайруллин.

Недавно сообщалось, что в инновационном центре «Сколково» на территории Международного медицинского кластера построят адаптивный госпиталь Страсбургского университета. Главной ориентацией нового объекта здравоохранения станет превентивная медицина, а также сложная хирургия.