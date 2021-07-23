Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев: Три ведущих клиники из разных стран откроют представительства в ММК

Михаил Алимов

Город
Андрей Бочкарев: Три ведущих клиники из разных стран откроют представительства в ММК
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва
Инновационный центр Сколково, Московская облКарта всех событий

Представительства трех ведущих зарубежных клиник откроются на территории Международного медицинского кластера (ММК) «Сколково». Будут работать медучреждения из Франции, Испании и Израиля. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сейчас на территории медкластера строятся четыре объекта: многофункциональный медицинский центр (молл), биотехнологическая лаборатория, апарт-отель и «исцеляющие сады». В молле, который появится в кластере в 2022 году, заработают клиники из Франции и Испании с ортопедическим и онкологическим профилем, — рассказал он.

Заммэра отметил, что еще два объекта реализуются в данный момент —проектируется адаптивный госпиталь Страсбургского университета с универсальными палатами и готовится к вводу терапевтический корпус под управлением израильской клиники «Хадасса».

Каждый объект ММК одобряется иностранным архитектурным бюро по рекомендации заграничного участника. Будет создана инфраструктура, которая позволит оперативно передать новейшие технологии в российское здравоохранение.

Медицинский молл, по словам Бочкарева, будет построен по адаптивной технологии. Его можно использовать в различных случаях — он не заточен под конкретную задачу.

Здания будут соответствовать современным стандартам экоустойчивого проектирования.

— Для оценки соответствия международным стандартам экоустойчивого проектирования и строительства французского участника ММК, университетского госпиталя Страсбурга, используется стандарт LEED – Leadership in Energy and Environmental Design. Эта система регулирует практически каждую составляющую работы здания, от вентиляции до водоснабжения, и оценивает, насколько эффективно происходит использование ресурсов, — отметил генеральный директор Фонда Международного медицинского кластера Ильдар Хайруллин.

Недавно сообщалось, что в инновационном центре «Сколково» на территории Международного медицинского кластера построят адаптивный госпиталь Страсбургского университета. Главной ориентацией нового объекта здравоохранения станет превентивная медицина, а также сложная хирургия.

Читайте также:
«Сколково»Андрей Бочкаревмедицина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Все мнения
О проекте