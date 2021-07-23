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Лавров заявил о попытках стран Запада создать пояс нестабильности вокруг РФ

Полина Долганова

Политика
Лавров заявил о попытках стран Запада создать пояс нестабильности вокруг РФ
Фото: МИД РФ

Страны запада хотят расшатать ситуацию вокруг Российской Федерации, в том числе прибегая к фейковой информации. Такое мнение в пятницу, 23 июля, выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей, братские нам народы делать выбор «либо ты с Западом, либо ты с Российской Федерацией», — цитирует главу МИД РИА Новости.

Дипломат добавил, что РФ и территорию, прилегающую к ней, пытаются освоить с помощью военных действий и решений в области экономики.

По мнению Лаврова, страны Запада планируют окружить Россию «санитарным кордоном» и извлечь выгоду из своего влияния на соседние с РФ страны.

Министр подчеркнул, что подобная стратегия ярко проявилась на территории Украины, а в последние месяцы методы цветных революций начали появляться и в Белоруссии.

Дипломат считает, что США и Евросоюз находятся в состоянии геополитической борьбы за Молдавию и не стесняются заниматься открытой пропагандой во время предвыборной кампании.

В настоящее время, подытожил глава министерства, западные страны заняты попытками расширить свое присутствие у российских границ, включая Центральную Азию и Закавказье.

До этого Сергей Лавров заявил, что Россия не находится в международной изоляции. По его словам, стратегически выверенный внешнеполитический курс, который утвердил президент, — конкурентное преимущество России. Оно позволяет повышать авторитет страны в мире, а также демонстрирует, что Россия «держит свое слово», являясь надежным, предсказуемым и справедливым партнером.

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