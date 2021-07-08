Сергей Лавров заявил, что Россия не находится в международной изоляции

Фото: МИД РФ

Утверждение некоторых представителей стран Запада о том, что Россия находится в международной изоляции, не соответствует действительности. Об этом в четверг, 8 июля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, стратегически выверенный внешнеполитический курс, который утвердил президент, — конкурентное преимущество России. Оно позволяет повышать авторитет страны в мире, а также демонстрирует, что Россия «держит свое слово», являясь надежным, предсказуемым и справедливым партнером.

Глава российского МИДа отметил, что Россия регулярно расширяет связи с зарубежными странами, в том числе с членами крупнейших международных организаций, среди которых СНГ, ОДКБ, Евразийский экономический союз, БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). В государствах, которые входят в указанные организации, проживает более 80 процентов населения Земли.

— Поэтому, наверное, любому непредвзятому человеку понятно, что ни о какой изоляции России, о чем пытаются твердить наши западные коллеги, речи не идет, — сказал министр выступая с лекцией в Дальневосточном федеральном университете.

Ранее Сергей Лавров заявил, что США де-факто признали провал операции в Афганистане, когда вывели войска.