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Накопительный эффект: социолог объяснил всплеск разводов в России

Елизавета Короткова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Накопительный эффект: социолог объяснил всплеск разводов в России
Фото: Pexels

Причиной роста числа разводов в России стала пандемия коронавируса. При этом решающим фактором стало не длительное нахождение семей в одном помещении, а сугубо техническая невозможность регистрации расставания. Изменения в работе ЗАГСов и самоизоляция супругов значительно повлияли на ситуацию. Об этом «Вечерней Москве» рассказал профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.

— Подскочившая статистика — это отложенные из-за пандемии разводы. Тогда их не могли зарегистрировать. Так, в апреле прошлого года россияне разводились в четыре раза меньше, чем в апреле позапрошлого. Во время самоизоляции ЗАГСы прекратили регистрацию браков, и с регистрацией разводов тоже были проблемы, — разъяснил собеседник «ВМ».

По его словам, теперь в России регистрируют все разводы, которые «накопились» за время пандемии. Для крепких семей вынужденное времяпрепровождения дома стало преимуществом: изоляция сплотила их еще сильнее. «Плохие» семьи, напротив, оказались более уязвимы к фатальным изменениям, считает Синельников.

Специалист добавил, что в современном обществе сильно изменилось отношение к феномену развода. Теперь он не считается «аморальным поступком», как это было раньше.

— Развод сейчас никого не позорит: он рассматривается как нормальный поступок. Согласно данным исследования кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ, около 70 процентов супружеских пар считают, что муж и жена имеют моральное право на развод с мужем просто потому, что разлюбили супруга, даже при наличии детей. Развод уже не аморальный поступок, как это было в советское время, — поделился Синельников.

Также эксперт прокомментировал недавнюю отмену обязательных отметок о браке и детях в паспорте. Соответствующее постановление 21 июля подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Данное изменение Синельников назвал «косметическим», предположив, что оно не спровоцирует дальнейшего роста количества разводов.

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