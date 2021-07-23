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Андрей Бочкарев заявил, что облицовка станции «Варшавская» подходит к концу

Михаил Алимов

Город
Андрей Бочкарев заявил, что облицовка станции «Варшавская» подходит к концу
Фото: АГН Москва

Работы по облицовке станции «Варшавская», которая войдет в состав Большой кольцевой линии (БКЛ), близятся к завершению. Об этом в пятницу, 23 июля, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На текущий момент облицовка платформенного участка станции «Варшавская» выполнена на 80 процентов. Также к настоящему моменту на «Варшавской» проведены работы по демонтажу старых инженерных систем, завершены перепланировка существующих технических помещений и устройство новой монолитной платформы, — рассказал он.

Сейчас на станции идет устройство лифтовых шахт, а позже планируется монтаж новых инженерных систем.

Активные работы по реконструкции ведутся еще на двух станциях метро — «Каховской» и «Каширской». Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

— На станции «Каховская» в полном объеме выполнено устройство основных конструкций платформенного участка и демонтаж существующих инженерных систем, завершается устройство верхнего строения пути, производятся подготовительные работы для монтажа архитектурного освещения на платформенном участке, — отметил он.

На «Каширской» облицовывают южную платформу и устраивают технические помещения западного вестибюля станционного комплекса. На станции после завершения строительства появится пересадка на Большую кольцевую и Замоскворецкую линии метро, заявил Кравцов.

Монтаж подвесного 3D-потолка завершается на станции «Воронцовская» БКЛ. Конструкция будет внешне напоминать Млечный Путь, сообщил Бочкарев 20 июля.

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