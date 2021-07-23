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Музеи Московского Кремля объявили программу на выходные

Ольга Маркова

Развлечения
Музеи Московского Кремля объявили программу на выходные
Фото: Вечерняя Москва

Музеи Московского Кремля приглашают посетителей 24 июля принять участие в обширной образовательной программе для различных возрастных групп.

Взрослых посетителей зовут на лекционную программу, приуроченную к выставке «Супрематическое предвидение. Космос в украшениях и графике Нади Леже». На лекции слушателей познакомят с биографией Нади Леже — от ее обучения живописи в Смоленске и Варшаве до приездов в Советский Союз из Парижа, где прошла основная часть творческой жизни художницы. Затем участники мероприятия отправятся на экскурсию, которая начнется в зале Оружейной палаты с коллекции западноевропейского серебра и продолжится на выставке Нади Леже, где образы Луны, созвездий и звезд предстанут на супрематистских украшениях и графике.

Москвичей и гостей столицы музеи зовут на программу «Пушки Московского Кремля: победители и побежденные». Ее участники узнают, где и как начиналась история пушечного дела в Москве, увидят у стен кремлевского Арсенала старинные «достопамятные» орудия, созданные русскими и европейскими мастерами. Одной из тем рассказа станет история артиллерии «Великой Армии» Наполеона. Экскурсанты познакомятся с историей Царь-пушки и других орудий, отлитых знаменитым мастером Андреем Чоховым.

Юным посетителям адресована программа «Мы строим Кремль», которая состоит из интерактивного занятия на территории Кремля с ориентированием по карте и творческой составляющей в студии. Ребята узнают, где был первый в Москве водопровод и где «царевы порты» стирали.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музеев.

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