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Автоюрист объяснил, зачем штрафовать водителей за выключенные фары

Елена Фролова

Общество
Автоюрист объяснил, зачем штрафовать водителей за выключенные фары
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Водителей будут штрафовать за выключенные габариты и фары дневного света. Это будут отслеживать с помощью камер. Данная мера позволит увеличить безопасность дорожного движения, заявил автоюрист Дмитрий Славнов.

Эксперт уверен, что правило о езде с включенными фарами было придумано не просто так. По его словам, требование было введено после того, как специалисты, занимающиеся безопасностью дорожного движения, провели исследование.

— Инженеры крупных заводов разрабатывают фары так, чтобы при включении двигателя сразу включались дневные ходовые огни или ближний свет фар. Это гарантирует безопасность — автомобиль выделяется и его видно, — пояснил Дмитрий Славнов.

При этом он добавил, что это особенно важно, когда речь идет о мотоцикле. Как подчеркнул специалист, включенные габариты и фары обеспечивают безопасность не только водителя, но и окружающих. Автоюрист считает, что водителям не стоит пренебрегать правилами безопасности дорожного движения, отмечает телеканал 360.

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