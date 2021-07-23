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«Мне нечего сказать»: Юрий Дудь покинул здание суда

Илья Ашуров

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«Мне нечего сказать»: Юрий Дудь покинул здание суда
Фото: пресс служба Зюзинского суда

Блогер Юрий Дудь покинул здание Зюзинского суда, в котором рассматривалось дело о пропаганде наркотиков в его интервью. Об этом свидетельствует появившееся в Сети видео.

На опубликованных кадрах видно, как Дудь выходит из суда и сразу попадает в кольцо журналистов. На все вопросы он отвечает короткой фразой.

— Его (заседание — прим. «ВМ») отложили, и мне просто нечего сказать, — заявил блогер.

Затем окруженный представителями СМИ он добрался до такси, на котором и уехал.

Видео: Telegram / LIFE SHOT

В пятницу, 23 июля, суд назначил по делу Юрия Дудя психолого-лингвистическую экспертизу.

В пресс-службе Зюзинского суда отметили, что дата нового судебного заседания будет назначена после возвращения дела из экспертного учреждения.

На блогера Юрия Дудя пожаловалась в полицию общественная организация «Лига безопасного интернета». Эксперты этой структуры усмотрели в его интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном пропаганду наркотиков.

Позже в отношении Дудя был составлен протокол по административной статье КоАП «Пропаганда наркотических средств с использованием интернета». Эта статья предусматривает штраф до 1,5 миллиона рублей.

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