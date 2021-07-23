Суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу по делу Юрия Дудя

Фото: пресс служба Зюзинского суда

Психолого-лингвистическую экспертизу назначил суд по делу блогера Юрия Дудя. Об этом в пятницу, 23 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Зюзинского суда столицы.

— На основании определения судьи Зюзинского районного суда г. Москвы Слюзовой Е. Н. от 23.07.2021 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1.1 ст. 6.13 КоАП РФ, в отношении ИП Дудя Ю. А. назначена судебная психолого-лингвистическая экспертиза, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что дата нового судебного заседания будет назначена после возвращения дела из экспертного учреждения.

Видео: Пресс-служба Зюзинского суда

Суд вернул дело Юрия Дудя о пропаганде наркотиков на доработку в полицию 18 июня. Позже, 1 июля, дело вновь поступило в суд.

На блогера Юрия Дудя пожаловалась в полицию общественная организация «Лига безопасного интернета». Эксперты этой структуры усмотрели в его интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном пропаганду наркотиков.

Позже в отношении Дудя был составлен протокол по административной статье КоАП «Пропаганда наркотических средств с использованием интернета». Эта статья предусматривает штраф до 1,5 миллиона рублей.