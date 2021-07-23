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Столичные предприниматели получат еще более 220 миллионов рублей субсидий

Михаил Алимов

Город
Столичные предприниматели получат еще более 220 миллионов рублей субсидий
Фото: Pexels

На экспертных комиссиях московским предпринимателям одобрили почти 280 заявок на гранты и субсидии. Сумма одобренных мер поддержки составила более 220 миллионов рублей.

— У московских предпринимателей наибольшей популярностью пользуются компенсации по экспортным контрактам, франшизе и на доставку. На последних комиссиях бизнесу одобрено 278 заявок на общую сумму 222,2 миллиона рублей, — сообщил руководитель городского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Основную часть поддержки получили 72 компании, работающие по франшизе. Им компенсировали затраты на коммунальные услуги, проценты по кредитам, приобретение оборудования или вознаграждение владельцу франшизы на сумму в 64,9 миллиона рублей.

Московский инновационный кластер получит 23,5 миллиона рублей на 22 резидента разных технопарков столицы. Это компенсирует некоторые расходы на приобретение оборудования и уплату процентов по кредитам.

Также деньги выделялись на разработку нового продукта, на компенсацию по затратам на обучение учеников и еще несколько пунктов.

С начала 2021 году столичному бизнесу одобрено 778 заявок на общую сумму 781,7 миллиона рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра столицы в правительстве города Наталья Сергунина недавно сообщила, что прием заявок от столичных предпринимателей на рекламу по сниженной цене продлили до конца августа. Эта программа стартовала в апреле и имела высокий спрос — ей воспользовались несколько тысяч раз.

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