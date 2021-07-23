Товарооборот между Москвой и Евросоюзом вырос в начале 2021 года

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Товарооборот между российской столицей и странами ЕС вырос за первые три месяца 2021 года и составил почти 28 миллиардов долларов. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, с января по март общий объем торгового оборота между Москвой и Европой составил 27,46 миллиардов долларов. Этот показатель на два процента превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

Наиболее частыми покупатели столичных товаров оказались Германия, Италия, Чехия, Нидерланды, Финляндия и Швеция.

Ефимов добавил, что несырьевой неэнергетический экспорт московских предприятий в начале текущего года составил 1,6 миллиарда рублей.

Значимую часть этого экспорта составляет продукция промышленной отрасли: полиэтилен, шины для машин, иммунологические препараты и вакцины.

— Московские экспортеры также способны предложить Европе свою высокотехнологичную продукцию, — добавил в свою очередь руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Она уточнила, что к такой продукции относятся интегральные схемы, карточки с чипами и другие комплектующие части электронной отрасли.

Москва также стала лидером в товарообороте с Финляндией среди российских регионов — партнеров скандинавского государства. Во многом это произошло из-за регистрации крупных поставщиков энергетического сектора в столице России. Столица оторвалась от ближайшего конкурента, Мурманской области, на 22,8 процента.