Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Товарооборот между Москвой и Евросоюзом вырос в начале 2021 года

Полина Долганова

Город
Товарооборот между Москвой и Евросоюзом вырос в начале 2021 года
Фото: Pixabay

Товарооборот между российской столицей и странами ЕС вырос за первые три месяца 2021 года и составил почти 28 миллиардов долларов. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, с января по март общий объем торгового оборота между Москвой и Европой составил 27,46 миллиардов долларов. Этот показатель на два процента превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

Наиболее частыми покупатели столичных товаров оказались Германия, Италия, Чехия, Нидерланды, Финляндия и Швеция.

Ефимов добавил, что несырьевой неэнергетический экспорт московских предприятий в начале текущего года составил 1,6 миллиарда рублей.

Значимую часть этого экспорта составляет продукция промышленной отрасли: полиэтилен, шины для машин, иммунологические препараты и вакцины.

— Московские экспортеры также способны предложить Европе свою высокотехнологичную продукцию, — добавил в свою очередь руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Она уточнила, что к такой продукции относятся интегральные схемы, карточки с чипами и другие комплектующие части электронной отрасли.
Москва также стала лидером в товарообороте с Финляндией среди российских регионов — партнеров скандинавского государства. Во многом это произошло из-за регистрации крупных поставщиков энергетического сектора в столице России. Столица оторвалась от ближайшего конкурента, Мурманской области, на 22,8 процента.

Читайте также:
Москваоборот товаровэкспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Все мнения
О проекте