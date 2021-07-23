Песков заявил, что борьба с коррупцией последовательно ведется в России

Фото: Администрация президента РФ

Борьба с коррупцией на территории Российской Федерации продвигается последовательно, эффективность этой борьбы растет. Об этом в пятницу, 23 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя уголовное дело о коррупции в управлении ГИБДД по Ставропольскому краю.

— Последовательная борьба с коррупцией, в том числе и в рядах правоохранителей, она действительно последовательная, это никоим образом не кампанейщина, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Он добавил, что последовательные действия ведутся ежегодно. Эффективность такой работы с каждым разом становится все выше.

Песков подытожил, что раскрытие преступлений в ставропольском управлении ГИБДД лишний раз подтверждает тот факт, что работы по борьбе с коррупцией ведутся.

Главу ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова задержали 20 июля по подозрению в организации преступного сообщества. В тот же день сотрудники ГУСБ МВД и ФСБ провели на территории края спецоперацию, в ходе которой были задержаны семеро подозреваемых. По предварительной информации, в число участников группы входили сотрудники ГИБДД и гражданские лица.