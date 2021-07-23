Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Песков заявил, что борьба с коррупцией последовательно ведется в России

Полина Долганова

Политика
Песков заявил, что борьба с коррупцией последовательно ведется в России
Фото: Администрация президента РФ

Борьба с коррупцией на территории Российской Федерации продвигается последовательно, эффективность этой борьбы растет. Об этом в пятницу, 23 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя уголовное дело о коррупции в управлении ГИБДД по Ставропольскому краю.

— Последовательная борьба с коррупцией, в том числе и в рядах правоохранителей, она действительно последовательная, это никоим образом не кампанейщина, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Он добавил, что последовательные действия ведутся ежегодно. Эффективность такой работы с каждым разом становится все выше.

Песков подытожил, что раскрытие преступлений в ставропольском управлении ГИБДД лишний раз подтверждает тот факт, что работы по борьбе с коррупцией ведутся.

Главу ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова задержали 20 июля по подозрению в организации преступного сообщества. В тот же день сотрудники ГУСБ МВД и ФСБ провели на территории края спецоперацию, в ходе которой были задержаны семеро подозреваемых. По предварительной информации, в число участников группы входили сотрудники ГИБДД и гражданские лица.

Читайте также:
РоссиякоррупцияДмитрий Песков
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Все мнения
О проекте