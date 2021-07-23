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Член ОП РФ предлагает сделать проживание в гостиницах доступнее для семей с детьми

Павел Гриднев

Общество
Член ОП РФ предлагает сделать проживание в гостиницах доступнее для семей с детьми
Фото: Галина Бродская

Позитивную тенденцию расширения мер поддержки путешествующих семей с детьми необходимо дополнить приоритетными условиями проживания в отелях и гостиницах, считает член Общественной палаты РФ, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

На днях премьер-министр Михаил Мишустин поручил начать продажу льготных авиабилетов для семей с детьми по 46 межрегиональным маршрутам, а прежде правительство просубсидировало льготные тарифы для семейных путешествий на поездах дальнего следования и ввело кешбэк на путевки в детские лагеря.

— Программа 50-процентного возмещения средств за отдых в лагере, будь он государственным или коммерческим, пользуется у россиян огромной популярностью. Большим подспорьем для семейного бюджета стали льготы на железнодорожные билеты, а благодаря авиальготам еще тысячи россиян этим летом смогут вывезти детей на отдых к морю или в горы. Следующим шагом со стороны государства должна стать программа, которая обеспечит особые условия проживания в отелях и гостиницах семей с детьми, — отметил Нифантьев.

Он добавил, что в России уже действует программа поддержки внутреннего туризма, в рамках которой путешественники могут вернуть 20 процентов за путевки или проживание в гостинице — максимум 20 тысяч рублей.

— Но когда речь идет об отдыхе с детьми, для многих семей такие поездки все равно остаются неподъемными. Считаю, что правительству необходимо продумать механизм, который сделает их более доступными: это может быть как увеличение суммы кешбэка для этой категории, так и иная программа, — добавил Нифантьев.

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