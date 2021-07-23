Ученые обнаружили антибиотик, способный вылечить рак кожи

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Ученые из Бельгии выявили антибиотики, которые способны замедлить развитие рака кожи. В ряд препаратов входит тигециклин, так как он считается одним из способов лечения меланомы, потому что имеет свойство подавлять репродукцию белков в бактериях.

Человека, болеющего раком кожи, направляют на обязательную химиотерапию, но эта процедура не всегда может справиться со всеми раковыми клетками. Некоторые опухоли устойчивы к химиотерапии. Новый антибиотик способен их утилизировать, тем самым позволяя продлить лечение пациента с помощью иммунотерапии, которая в свою очередь избавляет организм от остальных частей раковой опухоли.

Ученые обнаружили, что у каждой раковой клетки имеются свои постоянно развивающиеся митохондрии, которые могут не реагировать на антибиотики. Специалисты провели эксперимент на мышах, который показал положительный результат. В большинстве случаев меланома прекратила свое развитие, у некоторых она просто замедлилась. Материалы исследования были опубликованы в Journal of Experimental Medicine.