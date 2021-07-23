Около 300 кураторов проекта «Московское долголетие»работают в пунктах вакцинации

Фото: Центр вакцинации для мигрантов в Лужниках

Кураторы проекта «Московское долголетие» стали социальными помощниками в центрах вакцинации. Они помогают медикам решать организационные вопросы, связанные с работой центров.

— Наши сотрудники с самого начала включились в работу города, направленную на борьбу с пандемией. Во время введения домашнего режима более тысячи кураторов проекта «Московское долголетие» стали социальными помощниками — доставляли продукты и лекарства пожилым москвичам домой, работали операторами кол-центров и принимали заявки на получение социальных услуг от москвичей. Сейчас более 80 кураторов проекта продолжают работать в ковидных госпиталях, около 300 человек включились в работу по обеспечению работы пунктов вакцинации. В сутки через пункт вакцинации в «Гостином Дворе» проходит более 7 тысяч человек. Коллектив центра должен работать, как единый механизм и оперативно реагировать на любые ситуации. Социальные помощники и медики трудятся слаженной командой, благодаря чему процесс вакцинации для горожан и гостей города становится максимально быстрым и комфортным, — говорит заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Социальные помощники в центрах вакцинации первыми встречают пациентов на входной группе, консультируют по всем возникающим вопросам, помогают заполнить анкеты, а также маршрутизируют потоки посетителей, сопровождают пациентов в зоне вакцинации и направляют к освободившимся врачам.

— Держим оборону на каждом участке пункта вакцинации. Работаем плечом к плечу с другими городскими ведомствами. Наша задача, чтобы искренней заботой, вниманием и профессиональным сервисом был окутан каждый пришедший к нам человек. Это значит минимизировать любые неприятные ситуации, сделать процесс вакцинирования — от заполнения документов до выхода из центра— во всех отношениях комфортным, обеспечить спокойную и доброжелательную обстановку», — говорит Артем Образцов, начальник отдела социальных коммуникаций и активного долголетия филиала «Красносельский» ТЦСО «Мещанский», работающий в пункте вакцинации в «Гостином Дворе».

Центр в «Лужниках» предназначен для работы с иностранными гражданами, поэтому социальным помощникам часто приходится общаться на иностранных языках. Куратор проекта «Московское долголетие» из ТЦСО «Фили-Давыдково» Надежда Жукова помогала пациентам из стран СНГ, Кот-д’Ивуар, Испании, Италии, Китая, Вьетнама, Кубы, Замбии и других государств.

— Моя задача — встретить человека и помочь заполнить анкету на вакцинацию. Работать надо быстро, так как люди идут в центр непрерывным потоком. Среди пациентов встречаются иностранцы, которые не разговаривают на русском. Тогда я перехожу на английский или даже на язык жестов. Наша главная задача, чтобы все пришедшие люди получили прививку и защитили свое здоровье. Поэтому мы делаем все возможное для помощи каждому пациенту, — говорит Надежда Жукова.

Кроме того, сотрудники социальной защиты взяли на себя решение инфраструктурных задач: обеспечивают поддержание порядка, комфортных условий пребывания, соблюдение санитарных норм, а также отвечают за материально-техническое снабжение пунктов вакцинации.

СПРАВКА

Центр в «Лужниках» предназначен для работы с иностранными гражданами. В «Гостином Дворе» могут привиться все желающие, предварительная запись не нужна. Москва — первый город в мире, где началась массовая бесплатная вакцинация от коронавируса. Сейчас здесь открыто около 300 центров вакцинации: 119 — на базе поликлиник, 116 — в частных клиниках, больше 40 — в павильонах «Здоровая Москва», семь — в центрах госуслуг «Мои Документы», а также в торговых центрах и других популярных местах.