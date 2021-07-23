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РЖД на три дня закрыли продажи билетов на Дальний Восток

Полина Долганова

Общество
РЖД на три дня закрыли продажи билетов на Дальний Восток
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российские железные дороги приостановили продажу билетов на поезда, следующие до Дальнего Востока и обратно, после остановки работы Транссибирской магистрали из-за паводков в Забайкальском крае. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

Пассажиров тех составов, которые уже были отправлены и задержаны, могут переправить автобусом или самолетом. Представители РЖД в настоящее время уже ведут переговоры по этому вопросу. Попавшие в непредвиденную ситуацию путешественники также снабжены водой и питанием.

Возврат билетов пассажирам будет проводиться без удержания денежных средств.

На ближайшие даты были отменены поездки из Читы в Благовещенск и обратно.

Железнодорожный мост 23 июля из-за дождей обрушился на Транссибе в Забайкальском крае. Происшествие случилось в 09:00 (03:00 по московскому времени). Погибших и пострадавших нет. Движение поездов было остановлено в обоих направлениях.

Очередные паводки в Забайкальском крае начались в четверг, 22 июля. По последней информации, подтоплены около 650 домов в Чернышевском и Шилкинском районах. Смыто пять автомобильных мостов.

18 июля режим ЧС ввели в восьми районах Забайкалья из-за паводков. К усложнению паводковой обстановки привели продолжительные интенсивные осадки в районах края.

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