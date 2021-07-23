Вирусолог объяснил, когда бразильская версия COVID-19 будет опасна для россиян

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Несмотря на то, что бразильский штамм обладает такой же высокой контагиозностью, как «дельта», он все равно не представляет такой опасности. Об этом в пятницу, 23 июля, «Вечерней Москве» рассказал руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им. Д. И. Ивановского, врач-вирусолог Александр Бутенко.

По его словам, сейчас в России много заболевших именно индийским штаммом, и в дальнейшем основная борьба может развернуться между версиями «дельта плюс» и «лямбда».

— Мне кажется, что «гамме» еще очень далеко до «дельты», — сказал собеседник «ВМ».

Он отметил, что вакцина в меньшей степени поможет в случае заболевания бразильской версией. Нельзя исключать, что она также может начать активную мутацию.

— При таком сценарии имеющиеся вакцины потеряют свою эффективность против нее, — добавил Бутенко.

Специалист уточнил, что чувствительность бразильского вируса к имеющимся вакцинам может быть невысокой, так как основной упор при создании препаратов делался на защиту от китайского варианта. Соответственно, вакцины придется актуализировать, чтобы выработался иммунитет от новопришедшей версии.

Несмотря на это, по словам руководителя лаборатории, в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи эксперты уже проводили исследования на клеточном уровне, которые помогли определить, что вакцина «Спутник V» позволяет выработать достаточное количество антител, чтобы противостоять «гамма»-варианту.