«Моргенштерн отдыхает»: экс-жена Аршавина показала поющую дочь

Фото: instagram/arshavina_alisia__mb

Видеоролик, как маленькая Есения Аршавина забралась на камень и начала петь и танцевать, опубликовала экс-супруга Андрея Аршавина, журналистка Алиса Казьмина 23 июля.

— Моргенштерн отдыхает, — написала она, намекнув на популярного исполнителя.

Сама журналистка тяжело болеет, и это искренне волнует ее подписчиков. Кроме того, они похвалили выступление ее с Аршавиным дочки.

«Здоровья — это самое главное. Назло всем врагам и ради вот этого чуда вы должны и обязаны жить. Пусть все у вас будет хорошо»; «Выздоравливайте, Алиса!»; «Чудесная Есения — море позитива, лучшее лекарство для мамы», — поддерживают они Казьмину в комментариях.

Недавно она пожаловалась на отсутствие денег на очередную операцию. В настоящее время Казьмина озабочена поиском жилья, куда она могла бы переехать вместе с тремя детьми из особняка, который у нее отсудила мать футболиста. Из-за стресса у нее выпадают волосы, развился остеопороз.