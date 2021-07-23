Сергей Собянин: Рост за первое полугодие в торговой отрасли к прошлому году составил 40 процентов

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Рост в торговой отрасли столицы за первое полугодие составил порядка 40 процентов к аналогичному показателю предыдущего года. Об этом в пятницу, 23 июля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Несмотря на то, что пандемия не прекратилась, этот год разительно отличается от того, что было год назад. Год назад отрасли были нанесены серьезные удары, мы видели снижение торгового оборота, посещения торговых предприятий. В этом году мы видим за полугодие практически 40%-й рост по отношению к предыдущему году. Это говорит о том, что отрасль выжила, выстояла, и я надеюсь, что дальше будет развиваться на благо Москвы, москвичей и того, чтобы москвичи могли работать, получать достойную зарплату, — сообщил он на награждении работников отрасли в преддверии их профессионального праздника.

Оборот торговых предприятий в различных сферах показал рост от 13 процентов до 59. Суммарно он составил порядка трех триллионов рублей. Благодаря этому городской бюджет получил на 35 процентов больше налоговых отчислений.

Мэр также отметил, что московские предприятия всегда оставались «на передовой», несмотря на все сложности пандемии, передает РИА Новости.

— Очень многие предприятия организовали онлайн-торговлю, доставку на дом. Для многих предприятий это было болезненно, но в целом отрасль справилась даже с этими с непростыми ситуациями и задачами, — резюмировал он.

Сергей Собянин поздравил и наградил работников торговли в их профессиональный праздник.

— Поздравляю вас с профессиональным праздником. Для Москвы это не какой-то отраслевой праздник, а, можно сказать, что общегородской, потому что работающих в торговле в Москве почти 1,5 миллиона человек. Это самая динамично развивающаяся отрасль, если лет 7-8 назад мы катастрофически отставали от Европы, где больше было торговых площадей, маленьких магазинов и больших, разветвленность, доступность шаговая, то сегодня мы практически догнали их, — заявил он на церемонии.