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Сергей Собянин наградил работников торговли в честь их профессионального праздника

Полина Долганова

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Сергей Собянин наградил работников торговли в честь их профессионального праздника
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей, работающих в сфере торговли, с профессиональным праздником. День работников торговли в России и мире отмечается в четвертую субботу июля. В текущем месяце праздник выпадает на 24 июля.

— Поздравляю вас с профессиональным праздником. Для Москвы это не какой-то отраслевой праздник, а, можно сказать, что общегородской, потому что работающих в торговле в Москве почти 1,5 миллиона человек. Это самая динамично развивающаяся отрасль, если лет 7-8 назад мы катастрофически отставали от Европы, где больше было торговых площадей, маленьких магазинов и больших, разветвленность, доступность шаговая, то сегодня мы практически догнали их, — цитирует главу города РИА Новости.

Сергей Собянин выразил свою благодарность всем тем, кто вкладывает деньги в эту отрасль, инвестирует и возводит в столице торговые центры и многочисленные предприятия. Особую важность в этой сфере занимают и сами продавцы, которые усиленно работают каждый день с утра и до вечера.

Мэр подытожил, что от того, как продавцы встречают своих покупателей, формируется все настроение города. Коммуникация является неотъемлемой частью качественной торговли в Москве.

Так, звания «Почетный работник торговли и сферы услуг города Москвы» удостоились четыре работника столицы. Еще примерно тридцать человек получили в качестве награды благодарность от Сергея Собянина.

До этого, 10 июля, Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником работников транспорта столицы. Мэр рассказал, чего удалось достичь в данном направлении за текущий год: открылись 4 вокзала, город получил 50 электробусов, закончили реконструкцию станции метро «Смоленская» и обновили поезда на кольцевой линии подземки.

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