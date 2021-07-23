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Стало известно, чем отличаются экспресс-тесты на антиген к COVID-19

Елена Фролова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Стало известно, чем отличаются экспресс-тесты на антиген к COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Рутинной процедурой для большинства людей за последнее время стало тестирование на COVID-19. Раз в несколько недель мазки берутся на предприятиях, результаты необходимы при поездке за рубеж и после возвращения назад.

Как правило, используются ПЦР-тесты, однако существует и экспресс-тестирование на антиген возбудителя. Первый отличается тем, что мазок берется из носа и глотки. Людям с повышенным рвотным рефлексом не очень нравится данная процедура. Биоматериал направляют на исследование в лабораторию. Результат выдается по мере загрузки работающих в лабораториях специалистов.

В свою очередь, антигенный тест PBCheck дает реакцию на небольшие частички вирусов. Плюс данной процедуры заключается в том, что соскоб берется только из носа. Биоматериал кладется в спецраствор, разрушающий внешнюю оболочку вируса. Он также поднимает наверх маленькие частицы. На это реагирует специальная тест-полоска. Таким образом, пациент узнает результат очень быстро.

— Антигенный тест очень хорош для тех, кому нужен быстрый результат. Результат выдается за 15-30 минут. Для этого не используется никакое оборудование, — пояснила руководитель лаборатории одной из лабораторий Лидия Тумбинская.

Она подчеркнула, что взять такой тест может любая медсестра. Кроме того, человек, который подозревает у себя COVID-19, может самостоятельно провести тестирование. Это удобно и можно использовать в тех случаях, когда человек не может сам добраться до больницы, отмечает телеканал 360.

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