Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Светлана Разворотнева: Молодежь должна иметь возможность получать правовую грамотность в вопросах ЖКХ

Павел Гриднев

Общество
Светлана Разворотнева: Молодежь должна иметь возможность получать правовую грамотность в вопросах ЖКХ
Фото: Екатерина Бибикова

Молодежный парламент столицы пригласил советника мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлану Разворотневу принять участие в проекте «Горизонт событий». Представителей молодежи интересовало, какие знания необходимы молодым людям для того, чтобы быть готовыми к самостоятельной жизни, как в будущем разобраться в платежах за жилищно-коммунальные услуги, как взаимодействовать с управляющими компаниями и многое другое.

В рамках мероприятия Разворотнева ответила на многочисленные вопросы ребят и объяснила им основы грамотности в вопросах жилищно-коммунального хозяйства.

— Повышение правовой грамотности в вопросах ЖКХ среди населения необходимо — это залог цивилизованных и доверительных отношений между гражданами и представителями сферы ЖКХ. Особенно важно наделить необходимыми знаниями тех, кто только вступает во взрослую жизнь: нашу молодежь, — отметила Разворотнева.

По ее словам, современные реалии требуют постоянного обновления знаний человека любого возраста. При этом крайне важно поддержать стремление к обучению у молодежи.

— Будущее нашей страны — за квалифицированными кадрами в сферах экономики, производства и науки. Я занимаюсь популяризацией сферы ЖКХ, но это факультатив. Значительно важнее те знания, которые вы получаете, обучаясь в вузах и колледжах, а также то, как вы сможете применить их в будущем, — сказала советник мэра, отвечая на вопрос ребят о том, что она считает наиболее важным для развития молодежи.

Как отметила Разворотнева, необходимо, чтобы в высших и средних учебных заведениях было значительно больше целевых мест. Молодежь должна иметь возможность получить образование, содержательную практику и гарантированное трудоустройство после учебы.

Ребята отметили очевидную пользу встречи. Так, председатель молодежной палаты района Чертаново Северное Владимир Коткин сказал, что полученные знания очень пригодятся ему и его единомышленникам.

— Уверен, что подобные уроки необходимо проводить регулярно или ввести их как дополнительное занятие в учебных учреждениях. Есть вещи, которые нужно знать еще со школы. Это существенно облегчает жизнь в будущем, — заметил он.

Правозащитница предложила обсудить такую возможность с руководством города и призвала молодежь включиться в работу по адаптации уроков «Школы ЖКХ» для юных москвичей.

Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Все мнения
О проекте