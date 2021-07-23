Светлана Разворотнева: Молодежь должна иметь возможность получать правовую грамотность в вопросах ЖКХ

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Молодежный парламент столицы пригласил советника мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлану Разворотневу принять участие в проекте «Горизонт событий». Представителей молодежи интересовало, какие знания необходимы молодым людям для того, чтобы быть готовыми к самостоятельной жизни, как в будущем разобраться в платежах за жилищно-коммунальные услуги, как взаимодействовать с управляющими компаниями и многое другое.

В рамках мероприятия Разворотнева ответила на многочисленные вопросы ребят и объяснила им основы грамотности в вопросах жилищно-коммунального хозяйства.

— Повышение правовой грамотности в вопросах ЖКХ среди населения необходимо — это залог цивилизованных и доверительных отношений между гражданами и представителями сферы ЖКХ. Особенно важно наделить необходимыми знаниями тех, кто только вступает во взрослую жизнь: нашу молодежь, — отметила Разворотнева.

По ее словам, современные реалии требуют постоянного обновления знаний человека любого возраста. При этом крайне важно поддержать стремление к обучению у молодежи.

— Будущее нашей страны — за квалифицированными кадрами в сферах экономики, производства и науки. Я занимаюсь популяризацией сферы ЖКХ, но это факультатив. Значительно важнее те знания, которые вы получаете, обучаясь в вузах и колледжах, а также то, как вы сможете применить их в будущем, — сказала советник мэра, отвечая на вопрос ребят о том, что она считает наиболее важным для развития молодежи.

Как отметила Разворотнева, необходимо, чтобы в высших и средних учебных заведениях было значительно больше целевых мест. Молодежь должна иметь возможность получить образование, содержательную практику и гарантированное трудоустройство после учебы.

Ребята отметили очевидную пользу встречи. Так, председатель молодежной палаты района Чертаново Северное Владимир Коткин сказал, что полученные знания очень пригодятся ему и его единомышленникам.

— Уверен, что подобные уроки необходимо проводить регулярно или ввести их как дополнительное занятие в учебных учреждениях. Есть вещи, которые нужно знать еще со школы. Это существенно облегчает жизнь в будущем, — заметил он.

Правозащитница предложила обсудить такую возможность с руководством города и призвала молодежь включиться в работу по адаптации уроков «Школы ЖКХ» для юных москвичей.