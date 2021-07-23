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Эксперт назвал главное преимущество кнопочного телефона над смартфоном

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт назвал главное преимущество кнопочного телефона над смартфоном
Фото: youtube.com

Информация с кнопочного телефона никуда не передается, соответственно, она лучше защищена. Однако местоположение устройства все равно можно отследить. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец.

По словам специалиста, так как часто кнопочные устройства не имеют выхода в интернет, информация в них лучше защищена.

— Как правило, кнопочные телефоны устроены достаточно просто: у них отсутствует выход в интернет, нет никаких функций смартфона. Камера или отсутствует, или есть, но совсем простая. Конечно, такие устройства безопаснее современных гаджетов, — рассказал специалист.

Эксперт заметил, что на смартфонах стоят приложения, отслеживающие их использование. На более простых устройствах — нет, потому информация с этих телефонов никуда не передается.

Единственный минус кнопочных телефонов: на них можно поставить только обычный пароль, предупредил Побыванец.

— На смартфоне возможна блокировка при помощи функции распознавания лица или по отпечатку пальца. На кнопочном телефоне можно выставить только комбинацию символов, — отметил эксперт.

Однако выяснить, где находится кнопочный телефон, все же возможно, уточнил специалист. По словам собеседника «ВМ», любое мобильное устройство можно отследить при помощи SIM-карты. По этому параметру кнопочный телефон ненамного безопаснее современных гаджетов, заключил Побыванец.

За первое полугодие 2021-го продажи кнопочных телефонов в России выросли на 6,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма проданных устройств составила 4,5 миллиарда рублей, всего было реализовано 3,1 миллиона телефонов.

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