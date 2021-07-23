«Это моя ужасная ошибка»: блогер Юрий Хованский извинился за песню про «Норд-Ост»

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Блогер Юрий Хованский извинился за песню про «Норд-Ост», из-за которой его привлекли к уголовной ответственности по делу об оправдании терроризма. Письмо с извинениями Хованского выложил в социальной сети «ВКонтакте» блогер Мэддисон (настоящее имя — Илья Давыдов — прим. «ВМ») в пятницу, 23 июля.

Хованский отметил, что не может разместить извинения на своем канале, так как находится в СИЗО.

— Я понимаю, что моя песня отвратительна и не имеет оправдания. Эта песня — моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было. Я приношу всем свои глубочайшие извинения за то, что спел эту песню, — написал блогер.

Юрий Хованский был задержан 10 июня 2021 года по подозрению в оправдании терроризма.

По информации следствия, Хованский не позднее 3 июля 2020 года исполнил в интернете песню, которая содержала признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности. Кроме того, экспертиза обнаружила в словах блогера оправдание терроризма и его пропаганду, а также угрозы по национальному признаку и призывы к насильственным действиям.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и отправил Хованского в СИЗО до 8 августа.