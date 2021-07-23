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В Минздраве потребовали наращивать выпуск вакцин от COVID-19 без снижения качества

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
В Минздраве потребовали наращивать выпуск вакцин от COVID-19 без снижения качества
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Минздрав потребовал от производителей вакцин против коронавируса наращивать выпуск препаратов, не снижая их качество. Об этом рассказал в пятницу, 23 июля, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, на данный момент в России отмечается прирост темпов производства вакцин.

— Но мы видим, что и потребность возрастет, поэтому к производителям сегодня предъявляются очень высокие требования по темпам производства, но без снижения в вопросе качества, — отметил Мурашко.

Он подчеркнул, что каждый препарат проходит несколько обязательных этапов контроля: со стороны государства и производителя. Глава Минздрава добавил, что это свидетельствует о качестве российской вакцины, которой прививаются граждане, пишет ТАСС.

Ранее в пятницу Мурашко заявил, что около 35 миллионов россиян уже привились первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции. Министр добавил, что за последнюю неделю число вакцинированных жителей России увеличилось более чем на два миллиона.

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