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В Москве представят «Коллекцию русских мундиров из Датского военного музея»

Ольга Маркова

Развлечения
В Москве представят «Коллекцию русских мундиров из Датского военного музея»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Музей военной формы совместно с фондами «Русские Витязи» и «История Отечества» представляют выставку «Коллекция русских мундиров периода Первой мировой войны из собрания Датского военного музея в Копенгагене». Экспозиция приурочена к годовщине начала Первой мировой войны.

Посетители увидят редкие образцы обмундирования и снаряжения русской армии периода Великой войны, сохранившиеся в музее в Копенгагене. В его фондах находится одно из крупнейших в мире собраний русских военных реликвий дореволюционного периода.

Основой коллекции стало собрание генерал-майора П. П. Гудим-Левковича, завещанное им музею в 1944 году. Позже в состав вошли предметы из других частных собраний и вещи, принадлежавшие проживавшим в Дании после 1917 года русским эмигрантам. Важную часть коллекции составляют предметы русской военной формы и снаряжения, принадлежавшие коронованным особам Дании, состоявшим шефами русских полков.

В день открытия выставки фонд «Русские Витязи» представит каталог предметов русской коллекции, хранящейся в Датском военном музее.

Выставка открыта с 30 июля по 30 августа, сообщается на сайте музея.

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