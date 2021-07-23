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Задержали экс-участника «Дома-2», посадившего 8-летнего сына за руль

София Долганова

Происшествия
Задержали экс-участника «Дома-2», посадившего 8-летнего сына за руль
Фото: instagram/antongusev89

Бывшего участника «Дома-2» Антона Гусева, посадившего восьмилетнего сына за руль своего автомобиля, задержали. На него, как сообщает пресс-служба московской Госавтоинспекции, в пятницу, 23 июля, уже составили «ряд административных материалов».

— Сотрудниками столичной Госавтоинспекции совместно с коллегами из ГИБДД Московской области установлен и задержан водитель автомобиля Mercedes, посадивший своего 8-летнего сына за руль. По данному факту в отношении водителя составлен ряд административных материалов за нарушение Правил дорожного движения, — говорится в комментарии ведомства в Telegram-канале.

Экс-участник телепроекта «Дом-2» Антон Гусев посадил своего восьмилетнего сына за руль автомобиля. Соответствующее видео он выложил на своей странице в социальной сети Instagram.

Видео: Telegram / LIFE SHOT

На опубликованных кадрах видно, что ребенок находится за рулем иномарки. Отец в свою очередь дает ему наставления.

В четверг, 22 июля, сотрудники ГИБДД задержали мужчину, который устроил гонки на электросамокате с ребенком в Москве.

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