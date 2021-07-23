ЕСПЧ зарегистрировал жалобу России против Украины

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В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) подтвердили получение межгосударственной жалобы России против Украины и зарегистрировали ее. Об этом в пятницу, 23 июля, стало известно из пресс-релиза суда.

В заявлении говорится, что это первая межгосударственная жалоба, инициированная Россией.

— Эта жалоба была зарегистрирована под номером 36958/21, — цитирует РИА Новости сообщение ЕСПЧ.

В четверг, 22 июля, стало известно, что Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины, обвинив ее в нарушении прав человека. Документ затрагивает события, последовавшие «за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года».

Как отмечается в пояснительном документе ГП РФ, обращение нацелено на привлечение внимания Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, а также на то, чтобы зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний. Кроме того, жалоба должна заставить власти Украины прекратить совершение преступлений, провести надлежащее расследование и привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории соседней страны.

В документе говорится, что Киев должен приостановить водную блокаду Крыма. Кроме того, Москва требует от украинской стороны прекратить ограничивать права национальных меньшинств, в том числе в возможности получать высшее образование на родном языке. Также, согласно ходатайству, Украина должна немедленно отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и перестать ограничивать доступ к российским интернет-платформам и прессе.

После подачи жалобы «Вечерняя Москва» в своем материале разобралась, в чем конкретно Россия обвиняет Украину.