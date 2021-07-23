Экономист объяснил зафиксированную в России недельную дефляцию

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Недельная дефляция, которая была зафиксирована Росстатом, не дает гарантии остановки инфляционных процессов в России. Такое мнение высказал ведущий эксперт Центра политических технологий, доктор экономических наук, профессор Никита Масленников.

Федеральная служба государственной статистики за период с 13 по 19 июля зафиксировала в стране дефляцию на уровне 0,01 процента. Замедление годового показателя инфляции подтверждает и Минэкономразвития РФ.

Как сообщили в Росстате, такая тенденция зародилась во время очередного максимума инфляционных ожиданий граждан, о чем Фонд «Общественное мнение» сообщал Центробанку РФ в июле текущего года.

— Мы можем наблюдать продолжение тренда на торможение роста цен. Замедляется годовая инфляция, однако еще не снижается из-за некоторых определенных процессов, — пояснил Никита Масленников.

По его словам, по итогам новой недели годовой показатель сохранится на отметке 0,06 процента либо поднимется до 0,07 процента, отмечает «Экономика сегодня».

Неделей ранее в России была зафиксирована инфляция в 0,06 процента, в годовом выражении этот показатель достиг отметки в 6,5 процента. Потребительские цены показывали рост с января этого года на уровне 4,59 процента.