«Безумие скоро закончится»: Мария Максакова поздравила сына с днем рождения

Фото: PR НТВ

Оперная певица Мария Максакова публично поздравила с днем рождения старшего сына Илью, которому исполнилось 17 лет. Звезда посвятила наследнику пост в социальной сети Instagram.

— Мой дорогой сын, я тебя безгранично люблю с первого мгновенья. Все безумие, которое происходит и разлучает нас, скоро закончится. Самое тяжелое в моей жизни — ждать нашей встречи, — написала оперная дива, опубликовав серию совместных снимков с наследником.

Известно, что у певицы не самые лучшие отношения со старшими детьми. Илья и Людмила Максаковы подали на нее в суд, чтобы получить элитную недвижимость в центре Москвы стоимостью около 200 миллионов рублей. Максакова признавалась, что ее ненавидит вся семья и всеми способами пытается отнять у нее имущество и выжить из страны.

Младший сын артистки Иван проживает в Киеве. Певица продолжает бороться за имущество ради его благополучия. Сама исполнительница уехала на Украину в 2016 году и вернулась в Россию только в январе 2021 года.

В настоящее времяМаксакова набирается сил перед очередным судебным заседанием и готовится к еще одной схватке с бывшим мужем. Артистка отдыхает на море и постоянно общается с поклонниками.