Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Безумие скоро закончится»: Мария Максакова поздравила сына с днем рождения

Анастасия Колоскова

Общество
«Безумие скоро закончится»: Мария Максакова поздравила сына с днем рождения
Фото: PR НТВ

Оперная певица Мария Максакова публично поздравила с днем рождения старшего сына Илью, которому исполнилось 17 лет. Звезда посвятила наследнику пост в социальной сети Instagram.

— Мой дорогой сын, я тебя безгранично люблю с первого мгновенья. Все безумие, которое происходит и разлучает нас, скоро закончится. Самое тяжелое в моей жизни — ждать нашей встречи, — написала оперная дива, опубликовав серию совместных снимков с наследником.

Известно, что у певицы не самые лучшие отношения со старшими детьми. Илья и Людмила Максаковы подали на нее в суд, чтобы получить элитную недвижимость в центре Москвы стоимостью около 200 миллионов рублей. Максакова признавалась, что ее ненавидит вся семья и всеми способами пытается отнять у нее имущество и выжить из страны.

Младший сын артистки Иван проживает в Киеве. Певица продолжает бороться за имущество ради его благополучия. Сама исполнительница уехала на Украину в 2016 году и вернулась в Россию только в январе 2021 года.

В настоящее времяМаксакова набирается сил перед очередным судебным заседанием и готовится к еще одной схватке с бывшим мужем. Артистка отдыхает на море и постоянно общается с поклонниками.

Читайте также:
Мария Максаковапоздравлениесын
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Все мнения
О проекте