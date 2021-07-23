РФПИ и Минздрав Аргентины договорились об ускорении поставок «Спутника V»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Минздрав Аргентины провели совещание, на котором договорились об ускорении поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в латиноамериканскую страну. Об этом сообщается в пятницу, 23 июля, в совместном заявлении ведомств.

В настоящее время запущена совместная работа по обеспечению и ускорению поставок российского препарата в Аргентину.

— Мы верим, что решим все проблемы положительным образом и продолжим выполнять взятые на себя обязательства, — приводит РИА Новости сообщение РФПИ.

В четверг, 22 июля, в газете La Nación появилось адресованное руководству фонда письмо, в котором советница президента Аргентины Сесилия Никколини попросила в срочном порядке выслать партии второго компонента вакцины «Спутник V» в страну, потому как из-за задержек в поставках между государствами существует риск прекращения сотрудничества.

Позднее советница Никколини попросила не считать ее письмо о «Спутнике V» угрозой. По ее словам, придавать особое значение письму, опубликованному ранее в газете La Nación, не стоит.