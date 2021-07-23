Советница президента Аргентины попросила не считать ее письмо о «Спутнике V» угрозой

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Письмо советницы президента Аргентины Сесилии Никколини, направленное руководству Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по поводу поставок препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник V» не является угрозой. Обе стороны постоянно контактируют друг с другом. Об этом сама советница заявила в четверг, 22 июля, в эфире радиостанции Radio Con Vos.

По ее словам, придавать особое значение письму, опубликованному ранее в газете La Nación, не стоит.

— Это не угроза, — отметила Никколини.

Она также добавила, что отношения между Россией и Аргентиной находятся в настоящее время на очень хорошем уровне, несмотря на все сложности в вопросах поставок.

В четверг, 22 июля, в газете La Nación появилось письмо руководству фонда, в котором советница президента Аргентины попросила в срочном порядке выслать в страну партии второго компонента вакцины «Спутник V», потому как из-за задержек в поставках между странами существует риск прекращения сотрудничества.

Семь новых стран недавно заинтересовались поставками российской вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона». Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. Интерес к препарату выразили Аргентина, Марокко, Индия, Пакистан, Вьетнам, Мексика и Бангладеш.