Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Советница президента Аргентины попросила не считать ее письмо о «Спутнике V» угрозой

Полина Долганова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Советница президента Аргентины попросила не считать ее письмо о «Спутнике V» угрозой
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Письмо советницы президента Аргентины Сесилии Никколини, направленное руководству Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по поводу поставок препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник V» не является угрозой. Обе стороны постоянно контактируют друг с другом. Об этом сама советница заявила в четверг, 22 июля, в эфире радиостанции Radio Con Vos.

По ее словам, придавать особое значение письму, опубликованному ранее в газете La Nación, не стоит.

— Это не угроза, — отметила Никколини.

Она также добавила, что отношения между Россией и Аргентиной находятся в настоящее время на очень хорошем уровне, несмотря на все сложности в вопросах поставок.

В четверг, 22 июля, в газете La Nación появилось письмо руководству фонда, в котором советница президента Аргентины попросила в срочном порядке выслать в страну партии второго компонента вакцины «Спутник V», потому как из-за задержек в поставках между странами существует риск прекращения сотрудничества.

Семь новых стран недавно заинтересовались поставками российской вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона». Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. Интерес к препарату выразили Аргентина, Марокко, Индия, Пакистан, Вьетнам, Мексика и Бангладеш.

Читайте также:
коронавирусАргентинавакцина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Все мнения
О проекте