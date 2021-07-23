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Центральные улицы Сочи затопило из-за сильных дождей

Анастасия Волоснова

Происшествия
Центральные улицы Сочи затопило из-за сильных дождей
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Центральные улицы Сочи затопило, так как река Дагомыс вышла из берегов из-за дождей. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщается в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».

Вода в реке поднялась из-за сильных тропических ливней. Очевидцы отмечают, что на улицах города слышны сирены.

Видео: Telegram / Раньше всех. Ну почти.

Уточняется также, что движение из Адлера в центр Сочи было приостановлено. Однако дорога из Сочи в Адлер пока не перекрыта из-за стихии.

До этого в Крыму устранили последствия подтоплений из-за обильных дождей, в настоящее время отдыху туристов ничего не мешает. В Ялте в результате подтопления пострадали одиннадцать человек, один человек погиб. В середине июня в республике объявили режим ЧС из-за сильных ливней.

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