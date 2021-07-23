Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение поездов на зеленой ветке московского метро восстановлено

Татьяна Плотникова

Город
Движение поездов на зеленой ветке московского метро восстановлено
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, метро Орехово Карта всех событий

Движение поездов от станции «Орехово» до «Алма-Атинской» Замоскворецкой линии Московского метрополитена вновь введено в график. Об этом рассказали в пресс-службе подземки.

Вечером пятницы, 23 июля, движение на участке зеленой ветки, приостановленное из-за проверки одного из составов, восстановлено, сообщается в официальном Twitter метрополитена.

23 июля в столичном департаменте транспорта рассказали, что несколько станций закрытого из-за строительства БКЛ участка Сокольнической линии метро откроются раньше запланированного срока. «Юго-Западная», «Воробьевы горы» и «Университет» смогут принимать пассажиров с 26 июля, а не с 8 августа, как рассчитывали изначально. При этом поезда между «Юго-Западной» и «Университетом» по-прежнему ходить не будут.

Читайте также:
МоскваЗамоскворецкая линниядвижение восстановлено
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Все мнения
О проекте