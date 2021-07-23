Движение поездов на зеленой ветке московского метро восстановлено

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Движение поездов от станции «Орехово» до «Алма-Атинской» Замоскворецкой линии Московского метрополитена вновь введено в график. Об этом рассказали в пресс-службе подземки.

Вечером пятницы, 23 июля, движение на участке зеленой ветки, приостановленное из-за проверки одного из составов, восстановлено, сообщается в официальном Twitter метрополитена.

Движение поездов на Замоскворецкой линии (2) осуществляется в соответствии с графиком. — Московское метро (@MetroOperativno) July 23, 2021

23 июля в столичном департаменте транспорта рассказали, что несколько станций закрытого из-за строительства БКЛ участка Сокольнической линии метро откроются раньше запланированного срока. «Юго-Западная», «Воробьевы горы» и «Университет» смогут принимать пассажиров с 26 июля, а не с 8 августа, как рассчитывали изначально. При этом поезда между «Юго-Западной» и «Университетом» по-прежнему ходить не будут.