Досрочно откроются несколько станций на участке Сокольнической линии метро

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, метро Юго-Западная Карта всех событий

Несколько станций закрытого из-за строительства БКЛ участка Сокольнической линии метро откроются раньше запланированного срока. Об этом сообщает в пятницу, 23 июля, Telegram-канал «Дептранс Москвы».

«Юго-Западная», «Воробьевы горы» и «Университет» смогут принимать пассажиров с 26 июля, а не с 8 августа, как рассчитывали изначально. При этом поезда между «Юго-Западной» и «Университетом» по-прежнему ходить не будут.

— Но станция «Проспект Вернадского» по-прежнему закрыта — это нужно для строительства пересадки на БКЛ. Движения поездов между станциями «Юго-Западная» и «Университет» до 8 августа включительно не будет, — отмечает ведомство.

Фото: Telegram/Дептранс Москвы

Москвичей призвали пользоваться автобусами КМ, которые курсируют между «Юго-Западной» и «Университетом», и выбирать маршруты по альтернативным линиям метро.

— Мы понимаем, насколько метро важно для жителей, поэтому стараемся как можно скорее открывать движение на закрытых участках. Строители заканчивают ту часть работ по перекладке кабеля, которая позволит открыть для пассажиров соседние с «Проспектом Вернадского» станции, — рассказал заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, станция «Проспект Вернадского» БКЛ, когда ее закончат возводить, поможет сократить время для поездок между районами в среднем на полчаса.

Недавно сообщалось, что около 430 тысяч человек воспользовались компенсационными автобусами из-за закрытия Сокольнической линии метро. Этот транспорт бесплатный, и на маршруте в день работает порядка 180 разных автобусов.