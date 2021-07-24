«Что у вас растет?»: Галкин устроил дачную перекличку

Фото: instagram/maxgalkinru

Шоумен и телеведущий Максин Галкин показал интернет-пользователям, что растет на участке возле его дома, а также предложил подписчикам рассказать о своих дачных достижениях.

В видеоролике, опубликованном в Instagram, Галкин продемонстрировал плодовые деревья, которые уже начали давать урожай: груши и яблоки. Артист заверил, что сажал деревья лично, вопреки ехидным комментариям о том, что «не вы сажали, а вам сажали».

После экскурсии по своему саду Галкин задал подписчикам вопрос, откуда они и что растет на их дачах. Из комментариев выяснилось, что в Санкт-Петербурге растет виноград, в Караганде — смородина и кабачки, в Сочи — фейхоа, хурма и мандарины.

Интернет-пользователи оценили устроенную Галкиным перекличку, за 12 часов видео собрало более 850 тысяч лайков.

Максим Галкин удивляет поклонников не только садоводческими навыками, но и внешним видом. Юморист продемонстрировал подписчикам хорошую физическую форму, сфотографировавшись на яхте в шортах и кепке.