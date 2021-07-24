Посольство РФ в Токио призвало МОК привести карту с Крымом в соответствие с реальностью

Фото: facebook.com/The-Embassy-of-the-Russian-Federation-to-Japan

Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, вопрос о его принадлежности окончательно и бесповоротно закрыт. С таким заявлением выступило посольство РФ в Японии.

На карте со странами официальный сайт Олимпийских игр в Токио — 2020 разделил границей Крым и Украину. МИД Украины поручил дипломатическим представительствам страны разобраться в этой ситуации. Позднее МОК назвал «досадной ошибкой отделение Украины границей от Крыма».

Комментируя данную ситуацию, в российском посольстве напомнили, что Крым вернулся в состав РФ в результате свободного волеизъявления его жителей на референдуме, проведенном в полном соответствии с международными стандартами.

Дипмиссия исходит из того, что «МОК и оргкомитет токийской Олимпиады внесут в упомянутую карту соответствующие исправления, приводящие изображение Крыма в соответствие с очевидной правовой и объективной реальностью», говорится в сообщении в Facebook посольства.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».