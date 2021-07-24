Вирусолог рассказал, когда можно вакцинироваться после COVID-19

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции необходимо, даже если человек подозревает, что ранее перенес COVID-19. Об этом рассказал врач-вирусолог, педиатр Евгений Тимаков.

Медик уточнил, что через три месяца после предполагаемого заболевания нужно сделать прививку, сразу вакцинироваться не стоит.

В том случае, если болезнь протекала в клинической форме, имелись ее симптомы и был подтвержден диагноз «коронавирус», прививка делается через полгода после перенесенной инфекции. Такой срок установлен в связи с тем, что по научным данным, после COVID-19 человек именно в течение шести месяцев остается защищенным.

Тимаков подчеркнул, что пока нет такого понятия как достаточный уровень антител для защиты от коронавирусной инфекции. По словам эксперта, ни в одной стране, кроме России, не проверяют антитела с такой целью: смотрится срок давности заболевания, а не количество антител.

Врач также указал, что люди переносят болезнь и вакцинацию индивидуально, не всегда формируется иммунный ответ. Однако это не означает, что стоит отправляться на повторную вакцинацию, не выдержав полгода, рассказал Тимаков ТАСС.

В Роспотребнадзоре между тем разъяснили, что работодатели могут выдавать сотрудникам дополнительный оплачиваемый отпуск для прохождения вакцинации.