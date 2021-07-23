Роспотребнадзор рекомендовал предоставлять выходные вакцинирующимся сотрудникам

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Работодатели в России могут выдавать сотрудникам дополнительные дни отдыха для вакцинации. Соответствующий документ был опубликован в пятницу, 23 июля, на сайте Роспотребнадзора.

В компаниях и организация стоит проводить разъяснительную работу о вакцинации против COVID-19, говорится в разъяснительном документе Минтруда России и Роспотребнадзора. Так, руководители должны распространять среди подчиненных официальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации и необходимости вакцинироваться, представленную на сайте российских ведомств.

Работодатели также могут предоставить своим сотрудникам для прохождения вакцинации дополнительный оплачиваемый отпуск, исходя из положений статей 8, 22, 41 Трудового кодекса РФ.

В ведомствах добавили, что ситуация с коронавирусом в России начнет стабилизироваться, только при коллективном иммунитете у не менее 80 процентов сотрудников.

Также в Минтруде и Роспотребнадзоре рекомендуют руководителям издавать приказ об отстранении сотрудника, если он не предоставил документ о вакцинации или медицинский отвод от прививки.

При этом 16 июля столичным предпринимателям продлили срок подачи данных о вакцинации сотрудников. Известно, что большинство компаний в столице передали данные о вакцинации работников от коронавируса, остальным продлили срок подачи до 22 июля.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.