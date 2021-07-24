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Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 июля

Татьяна Плотникова

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Погода в Москве
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Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 июля
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В субботу, 24 июля, погоду в столичном регионе будет определять гребень антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается.

Столбики термометров в Москве поднимутся максимум до 22–24 градусов, в Подмосковье возможно от 19 до 24 градусов тепла.

Ветер прогнозируется северо-западный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 50 процентов.

Содержание кислорода в приземных слоях атмосферы будет соответствовать норме. Геомагнитный фон прогнозируется спокойный, сообщает портал «Метеоновости».

Повышение температуры в регионах Центрального федерального округа начнется уже в воскресенье, 25 июля. Оно затронет Москву и Подмосковье, Тверскую, Смоленскую, Калужскую, Рязанскую, Тульскую и Владимирскую области. Об этом рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Наряду с этим, по словам эксперта, в период с 29 по 31 июля в Москве и Московской области может выпасть около 15 процентов месячной нормы осадков.

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