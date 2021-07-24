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Посольство РФ предложило властям США заняться собственными проблемами

Татьяна Плотникова

Политика
Посольство РФ предложило властям США заняться собственными проблемами
Фото: facebook.com/RusEmbUSA

Представителям законодательной власти в США стоило бы уделять больше внимания решению проблем собственной страны. Такое мнение в субботу, 24 июля, выразили в посольстве России в Соединенных Штатах.

23 июля американский Сенат принял резолюции с призывом освободить граждан США Пола Уилана, приговоренного в России к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, и Тревора Рида, осужденного в РФ на девять лет колонии за нападение на сотрудников правоохранительных органов. Резолюции не являются нормативным документом, они лишь выражают позицию большинства сенаторов по какому-либо вопросу.

Как отметили в ответ на это в российском посольстве, американские законотворцы «в который раз озаботились» якобы плохими условиями, в которых содержат отбывающих наказание в России американцев.

При этом десятки тысяч граждан США ежедневно сталкиваются с негуманным обращением и лишены доступа к адекватной медицинской помощи в тюрьмах у себя на родине. В дипмиссии подчеркнули, что в таком же положении оказались приговоренные в США россияне.

В связи с этим в посольстве РФ задались вопросом, не пора ли американским парламентариям заняться решением проблем внутри своей собственной страны, сообщается в Facebook дипломатической миссии.

14 июня президент Владимир Путин заявил, что допускает возможность обмена заключенными между Россией и США. Отвечая на вопрос, планируют ли российские власти освободить заключенных в РФ американцев Тревора Рида и Пола Уилана, президент отметил, что знает о заключенных в России гражданах США. При этом глава государства подчеркнул, что «если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы».

13 июля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва сделает все для того, чтобы приблизить возвращение россиян, которые заключены в американских тюрьмах.

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