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Астролог рассказал, обладатели каких имен разбогатеют в новый планетарный год

Иван Юминов

Общество
Астролог рассказал, обладатели каких имен разбогатеют в новый планетарный год
Фото: Pixabay

Участник «Битвы экстрасенсов», астролог Михаил Филоненко рассказал, кому удастся преумножить свое состояние в новый планетарный год, который начнется 28 июля.

— С 28 июля, когда заканчивается нахождение Юпитера в Рыбах, начинаются так называемые Звездные врата, планетарный новый год, или «врата Льва». Не просто переход в знак Льва, а 17-дневный переход, — объяснил эксперт.

В данный период, по его словам, человек способен кардинально поменять многие сферы жизни — от отношений до карьеры. Наибольшие возможности откроются для Львов, Овнов, Стрельцов, Рыб и Скорпионов, добавил Филоненко.

Среди тех, кому судьба окажет наибольшее благоприятствование, экстрасенс назвал женщин-Тельцов по имени Маргарита, Ксения, Людмила, а также Ирина. В список мужских имен попали Павел, Искандер, Александр, Михаил, Георгий и Юрий, приводит слова астролога Пятый канал.

23 июля астрологи назвали профессии, которые позволят представителям каждого из знаков зодиака достигнуть финансовой свободы и благополучия. Так, Овнам подойдет карьера в бизнесе, журналистике и политике, так как эти сферы не позволят им скучать.

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