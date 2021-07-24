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Андрей Бочкарев: Объемы сдаваемого жилья по реновации планируется увеличить вдвое

Василиса Чернявская 

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: Объемы сдаваемого жилья по реновации планируется увеличить вдвое
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Объемы сдаваемого жилья по программе реновации планируется увеличить вдвое. Об этом сообщил в субботу, 24 июля, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Ежегодно будем сдавать по 3-3,5 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации, — отметил он.

Такие объемы власти намерены поставить через 2-3 года. В нынешнем году планируется закончить возведение 1,5 миллиона «квадратов».

Реновация во всех округах столицы идет хорошими темпами. В настоящее время переезжают и уже переселились в новые квартиры 43,9 тысячи жителей. Самое большое количество расселяемых по программе домов — 56 — находится в Западном административном округе, где 2061 семья получила ключи или уже переехала в новые квартиры.

Всего по программе реновации построено 1,7 миллиона «квадратов» — это 128 домов.

— Сейчас в работе находятся 513 стартовых площадок во всех округах Москвы, на которых в скором времени начнется строительство. Для ускорения реализации программы реновации ведется работа по подбору дополнительных «стартовых» площадок, — сказал Андрей Бочкарев.

В разной степени переселения 43,9 тысячи жителей из 290 домов. В проектировании и строительстве 305 домов общей мощностью 5,3 миллиона «квадратов» метров. Снесено 56 «хрущевок».

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