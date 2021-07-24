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Замглавы уголовного розыска отдела полиции застрелили в Ставрополе

Иван Юминов

Происшествия
Замглавы уголовного розыска отдела полиции застрелили в Ставрополе
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Застрелен заместитель начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в субботу, 24 июля.

— Неизвестные застрелили замначальника отдела уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя. Ведется розыск двоих подозреваемых, — рассказал собеседник агентства.

Правоохранителя доставили в больницу с огнестрельным ранением, но, тем не менее, он скончался. По предварительной информации, это было спланированное убийство.

Злоумышленники дождались жертву около его дома, открыли огонь, а затем скрылись на автомобиле, уточнил источник.

В конце мая сообщалось, что следователи задержали в Москве мужчину, который ранил ножом консьержа, а после напал на прохожего и полицейского на юго-востоке столицы.

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